В Google решили ускорить работу всей сети Интернет. Для этого компания создала технологию AMP (Accelerated Mobile Pages), а теперь в корпорации собираются модифицировать и ее, сообщает РИА VistaNews.

Созданная в 2016-м году разработка позволяет при помощи методов кэширования, прогнозирования и предварительной загрузки страниц ускорить загрузку интернет-страниц на мобильных устройствах.

С технологией AMP страницы загружаются за доли секунды. С ее помощью в Google решили ускорить весь интернет.

У AMP есть определённая проблема – технологию поддерживают только такие гиганты, как Google, Twitter, Bing и Baidu. Новая разработка направлена на то, чтобы улучшить AMP.

Ожидается, что все сайты, которые соответствуют установленным корпорацией критериям, будут обрабатываться в результатах поиска как AMP-страницы. Вице-президент по разработкам Google Дэвид Бесбрис заявил, что компания всегда хотела сделать из технологии некий стандарт.

Google пока что не называет даже примерной даты выхода новой технологии. Когда она будет готова, её будут проверять международные организации, а для этого могут понадобиться целые годы.

В будущем Google от AMP также не откажется и будет работать над ней, рассматривая технологию как некий "инкубатор для открытий".

Чем быстрей будет интернет, тем люди чаще и больше будут его использовать. Это выгодно Google.

Фото: youtube.com/Google News Lab

Фото: vistanews.ru

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