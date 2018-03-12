Американская компания Facebook запустила в одноименной социальной сети в тестовом режиме новую функцию распознавания лиц, уведомляющую пользователя о появлении на просторах сервиса фотографий с его участием.

Юзеры Facebook сейчас могут загрузить в соцсеть снимки и за считанные секунды отметить на них друзей. Пользователи, засвидетельствованные на фото, получают соответствующее уведомление, передает ИнтренетUA.

Функция призвана защитить от кражи личных фотографий. Если кто-то загрузит фото с пользователем, то он получит уведомление. Можно также отклонить отметку на фото, если автор её устанавливал, или попросить его удалить изображение. Руками ничего искать не надо – перейти к фото можно прямо из уведомления.

Функция предупредит создание фейковых профилей. Такие профили часто используют злоумышленники – чтобы казаться не тем, кем они являются на самом деле, чтобы выманивать деньги и порочить вашу репутацию.

Интернет-сообщество неоднозначно отреагировало на нововведение американской компании. Некоторые пользователи сомневаются в его актуальности, в то время как часть юзеров называет новую функцию отличной защитой от вторжения в личную жизнь.

Компания также предупредила, что со временем будет вводить новые функции, основанные на автоматическом распознавании лиц. "Мы хотим, чтобы люди без опасения публиковали свои фотографии в Facebook, и мы сможем начать использовать технологии распознавания лиц для того, чтобы сообщать людям, что кто-нибудь скачал их фотографию и использует ее в качестве аватара. Мы делаем это, чтобы прекратить использование чужой личности на Facebook".

Как всё работало раньше

Распознавание лиц работает в Facebook с 2010 года. Конечно, с тех пор технология стала куда точнее, но суть не изменилась.

Когда вы загружаете фото, система выделяет лица на них и сравнивает со снимками из своей базы. Естественно, сначала она сравнивает лица на снимках с вашими фото, затем – с фото ваших друзей и т.д. Таким образом, вероятность опознавания увеличивается, а сложность обработки сокращается.

Изначально функция распознавания лиц вводилась, чтобы пользователям было легче отмечать друзей на фото. Социальная сеть сама определяла, кто из друзей попал в кадр, а автор снимка мог согласиться с этим или переотметить людей вручную.

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