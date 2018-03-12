Около 4 часов утра в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестные в масках проникли в офис. На место происшествия немедленно выехали патрули и следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, трое нападавших через окно попали в офис и, угрожая предметом, похожим на пистолет, связали 31-летнего работника фирмы. Затем повредили входную дверь нескольких кабинетов, откуда похитили деньги из сейфов.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато досудебное расследование по части третьей статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мы проводим мероприятия, направленные на установление и задержание фигурантов. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества".

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