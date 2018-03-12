В честь "Дня Марио" корпорация Google включила в свой навигатор возможность добавить в качестве указателя самого известного в мире водопроводчика.

Об этом сообщает The Verge.

Google и Nintendo заключили партнёрское соглашение, которое позволяет первой использовать Марио на своих картах в качестве указателя.

Для активации нового режима достаточно скачать последнее обновление, а затем задать маршрут поездки и нажать на желто-белый вопросительный знак:

Фото: telegra.ph

Возможность использовать Марио в качестве помощника по картам будет доступна в течение недели. Издание добавляет, что обычно такие фишки добавляют на 1 апреля, но это уже не первый случай, когда Google меняет свои карты необычным образом.

В 2015 Google поменял маркер указателя на космический истребитель из вселенной "Звёздных войн":

Фото: telegra.ph

Празднование Дня Марио проходит 10 марта. Дата выбрана неслучайно — на английском написание MARIO схоже с 10 марта - MAR10.

Как сообщала "Страна", Google выпустил новый Android раньше срока. Новая версия системы пока доступна только для устройств Pixel (собственный бренд Google).

Напомним, что в Google создали алгоритм, легко меняющий реальный фон на видео.