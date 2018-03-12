В Генеральной прокуратуре Украины подтверждают приостановление расследования дела по подозрению экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили в совершении преступления, связанного с деятельностью преступной организации и содействием участникам такой организации, в связи с запросом в Нидерланды об оказании международной правовой помощи в рамках данного следствия.

Как напомнил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, следственный отдел Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области осуществляет досудебное расследование уголовного производства по подозрению соратника Саакашвили Севериона Дангадзе в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110- 2, ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2 УК Украины, а также уголовного производства по подозрению Саакашвили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч. 3 ст.28, ч.1 ст.256.

"Выделение материалов досудебного расследования уголовного производства в отношении Саакашвили в отдельное уголовное производство не может негативно повлиять на полноту досудебного расследования других преступлений и судебного разбирательства", - указал спикер Генпрокуратуры на странице в facebook в понедельник вечером.

Он уточнил, что в ходе досудебного расследования дела по подозрению Саакашвили 6 марта компетентным органам Нидерландов направлен "запрос об оказании международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием подозреваемого Саакашвили".

"В связи с этим указанное уголовное производство приостановлено на основании п.3 ч.1 ст.280 УПК Украины с целью экономии течения процессуальных сроков досудебного расследования до получения результатов международной правовой помощи", - проинформировал Лысенко.

В то же время, по его данным, досудебное расследование уголовного производства в отношении С.Дангадзе продолжается.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Ранее .Саакашвили заявлял о том, что требует судить его в Украине по данному делу, в котором власть обвиняет его в подготовке государственного переворота, а он считает его сфабрикованным.