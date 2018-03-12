В январе-феврале 2018 года Украина закупила в 2,3 раза больше нефтепродуктов, чем за аналогичный период 2017 года.

Поставки были осуществлены на сумму $646,7 млн, сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно отчета ведомства у российских поставщиков было закуплено нефтепродуктов на сумму $257 миллионов. Это составляет 39,8% от всех расходов на закупку нефтепродуктов. Из Белоруссии в первые два месяца 2018 года нефти и нефтепродуктов импортировалось на сумму $240,4 миллиона. Это составляет 37,2% от общего импорта.

В Литве Украина закупала нефть и нефтепродукты на сумму $62,7 миллиона, что составляет 9,7%. Из других стран нефть и бензин импортировались, но не более, чем на $86,5 миллионов.

Только в январе 2018 года в Украину было ввезено нефтепродуктов на сумму $344,1 миллион, что на 22% больше, чем за аналогичный период в 2017 году.

Как сообщала "Страна", в трех областях Украины обнаружили врезы в трубопроводы, откуда воры цистернами качали нефть. Сотрудники СБУ задержали трех злоумышленников в Черниговской области во время попытки продажи очередной партии похищенной нефти.

Напомним, что Рада упростила добычу газа в Украине.