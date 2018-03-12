Нейропаралитическое вещество, которым в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь, разработано в России.

Об этом сегодня заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, пишет "Интерфакс".

"Сейчас мы можем заявить, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены нейропаралитическим веществом, разработанным в России", - заявила Мэй, докладывая в палате общин о расследовании инцидента в Солсбери.

"Данное вещество входит в группу нейропаралитических газов "Новичок". Основываясь на позитивных результатах тестов данного агента, проводившихся лучшими в мире экспертами в военно-научных и технологических лабораториях, нам известно, что ранее Россия производила это вещество и может продолжать производство", - заявила премьер-министр.

Также она заявила, что Великобритания готова предпринять более серьезные меры в отношении России.

"Мы должны быть готовы принять более масштабные меры. В среду мы подробно рассмотрим ответ российского государства, и если не будет никакого заслуживающего доверия ответа, мы должны сделать вывод, что это действие представляет собой незаконное применение силы против Великобритании со стороны России", - сказала она.

Мэй пообещала вернуться в парламент и "изложить полный пакет мер, которые мы примем в ответ", если Россия не даст четкого объяснения инциденту, связанному с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

До этого британский премьер заявила, что России следует дать ответ до конца вторника.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Британии может обвинить Россию в попытке убийства экс-грушника Скрипаля.

Также экс-ГРУшника Скрипаля могли отравить букетом цветов на могиле его жены.