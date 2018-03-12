Обвиняемая в совершении смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева рассказала, почему не справилась с управлением своей машиной и пообещала больше никогда в жизни не садиться за руль.

Об этом она заявила во время заседания суда, сообщает ТСН.

Сегодня в Киевском районном суде Харькова заслушивали показания самих обвиняемых. Зайцева рассказала, почему не справилась с управлением своей машиной.

"После того, как Volkswagen протаранил мой автомобиль, машину наклонило набок, перевернуло, я перелетела на пассажирское сидение. В это время я не управляла автомобилем и его вынесло на людей", - рассказала Зайцева.

Также подсудимая рассказала, что для того, чтобы вытащить ее и пассажирку из машины, пришлось вырвать пассажирские двери у Lexus, а после освобождения из авто она сразу пошла к полицейскому. Кроме того Зайцева заявила, что двигалась по площади со скоростью 80 км/час.

Как сообщала "Страна", на суде по кровавому ДТП в Харькове предъявили обвинение обоим водителям, но вину признала только Зайцева.

Ранее мы писали,Зайцева может избежать максимального наказания.

Также Зайцева объяснила, откуда у нее в крови взялся кодеин.