Кровавое ДТП в Харькове. Зайцева объяснила, почему ее Lexus вынесло на людей
Обвиняемая в совершении смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева рассказала, почему не справилась с управлением своей машиной и пообещала больше никогда в жизни не садиться за руль.
Об этом она заявила во время заседания суда, сообщает ТСН.
Сегодня в Киевском районном суде Харькова заслушивали показания самих обвиняемых. Зайцева рассказала, почему не справилась с управлением своей машиной.
"После того, как Volkswagen протаранил мой автомобиль, машину наклонило набок, перевернуло, я перелетела на пассажирское сидение. В это время я не управляла автомобилем и его вынесло на людей", - рассказала Зайцева.
Также подсудимая рассказала, что для того, чтобы вытащить ее и пассажирку из машины, пришлось вырвать пассажирские двери у Lexus, а после освобождения из авто она сразу пошла к полицейскому. Кроме того Зайцева заявила, что двигалась по площади со скоростью 80 км/час.
Как сообщала "Страна", на суде по кровавому ДТП в Харькове предъявили обвинение обоим водителям, но вину признала только Зайцева.
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Также Зайцева объяснила, откуда у нее в крови взялся кодеин.