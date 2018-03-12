Сегодня, 12 марта в киевском метрополитене на перегоне "Выдубичи" - "Славутич" произошло задымление, из-за чего временно остановилось движение поездов.

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки на своей странице в Facebook.

"Зеленая линия. Выявлено незначительное задымление на перегоне "Выдубичи" - "Славутич". Сейчас движение возобновлено в обычном режиме. Специалисты выясняют причины и проводят необходимые работы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на "Житомирской" водитель иномарки протаранил патрульное авто. Фото.

Также с четверга в Киеве ограничат движение на проспекте Леся Курбаса.

С 15 марта в связи с продолжением работ по капитальному ремонту транспортной развязки на пересечении проспекта Леся Курбаса с улицей Гната Юры и улицей Владимира Покотило движение транспорта будет закрыто в направлении Кольцевой дороги.