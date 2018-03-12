В 00:05 воскресенья, 11 марта на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от энергосети для проведения планового среднего ремонта был отключен энергоблок №4.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЗАЭС.

По данным на 8:00 в работе находится 4 энергоблока.

Суммарная мощность генераторов составляет 3 950 МВт.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения ЗАЭС.

Согласно новому сообщению на сайте ЗАЭС, плановый ремонт продлится 230 суток.

"Это заключительный перед продлением срока эксплуатации (ПСЭ) ремонт энергоблока №4. Основной задачей для коллектива Запорожской АЭС является обеспечение высокого качества проведения ремонтных работ для дальнейшего успешного продления срока эксплуатации и безопасной и надежной работы четвертого энергоблока в сверхпроектный период", - говорится в опубликованном сообщении.

В период ремонта запланировано выполнить средний ремонт реакторной установки с полной выгрузкой активной зоны; турбины паровой; технологически взаимосвязанного оборудования: турбогенератор - возбудитель - выключатель; текущий ремонт токопровода.

В рамках ремонта также будет выполнен капитальный ремонт парогенератора ПГ-4; главного циркуляционного насоса ГЦН-1, включая ремонт электродвигателей; тепломеханического оборудования дизельгенератора резервной дизельной электростанции (РДЭС).

6 декабря 2017 года ЗАЭС подключила энергоблок №4.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе АЭС, располагает 6 энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.

Энергоблок №1 был введен в эксплуатацию в 1984 году, №2 - в 1985, №3 - в 1986, №4 - в 1987, №5 - в 1989, №6 - в 1995 году.

Как сообщала "Страна", Украина закупит у России 17 партий свежего ядерного топлива для АЭС. На данный момент уже получено пять партий российского топлива.

Напомним, что на Южно-Украинской АЭС сработала защита и отключила блок №2.