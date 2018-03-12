Представитель миссии ОБСЕ рассказал об усилении наблюдения в Ужгороде
Наблюдатели ОБСЕ усиленно мониторят ситуацию в Ужгороде после поджогов и заявления Венгрии, однако характеризуют ее как "в целом спокойную".
Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал первый заместитель главы миссии Александр Хуг.
"Факты заключаются в том, что на протяжении последних недель СММ уточняла информацию о ряде инцидентов, произошедших в помещении, где расположен офис Закарпатского союза венгров. В целом, по нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной", - заявил Хуг.
Он отметил, что наблюдатели ОБСЕ усилили мониторинг в Ужгороде после февральских нападений на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, отправив туда патрули из Ивано-Франковска.
В то же время отдельного офиса организация не открывала. Свои наблюдения ОБСЕ выложила в отчетах за 28 февраля, 1, 5 и 7 марта.
Хуг отметил, что Специальная наблюдательная миссия ОБСЕ работает в Украине с марта 2013 года в 10 городах. Ее наблюдательные пункты, которые занимаются мониторингом ситуации на западе Украины, расположены во Львове, Черновцах и Киеве.
Как известно, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.
Заявление Сийярто вызывает сомнение, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого.
На сайте правительства Венгрии сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ отсутствовало.
Как сообщала "Страна", представитель Закарпатской ОГА Ярослав Галас заявил, что ОГА не предоставляла согласие на открытие постоянной мониторинговой миссии ОБСЕ и к ней не поступали подобные предложения.