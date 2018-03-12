В воскресенья, 11 марта, во втором матче плей-офф чемпионата Украины по хоккею (УХЛ) игроки "Кременчука" снова победили "Белых Барсов".

После этой встречи, полуфинал переедет в Кременчуг, где 14 марта в 18:45 команды сыграют свой третий поединок в рамках полуфинала турнира. Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Как и первый полуфинальный поединок, этот матч стартовал с борьбы и опасных атак, однако, белоцерковской команде удалось взять преимущество в свои руки, и Даниил Печерских на пятой минуте первого периода пробил Виталия Власенко, открыв счет.

Сравнять цифры на табло кременчужанам удалось в том же первом периоде. Тимур Гриценко, после выхода один на один, отправил шайбу точно между щитков Сергея Люльчука.

Во второй двадцатиминутке команды существенно увеличили скорости и накал в игре, и спустя пять минут это дало свои первые плоды - Дмитрий Чернышенко с неудобной руки поразил ворота противника и вывел команду Александра Савицкого вперёд. На этом свой напор гости не ослабили, и за 4 минуты до конца второго периода "Кременчуку" удалось удвоить разрыв между командами - Тимур Гриценко сделал дубль, мощным броском "размочив" голпипера белоцерковцев.

В заключительном периоде "горожане" только утвердили своё лидерство в этом поединке, не давая "Белому Барсу" отыграть пропущенные шайбы. При этом команда гостей ещё дважды смогла поразить ворота команды из Белой Церкви - сначала Илья Сеник отлично сыграл на добивании, а потом Владислав Грицких отправил игровой снаряд точно в верхний угол ворот Сергея Люльчука.

Под конец поединка "барсам" все-таки удалось вернуться в игру и отыграть две шайбы - в воротах Виталия Власенко отличились капитан команды Руслан Ромащенко и форвард Кирилл Бондаренко, установив окончательный счёт в матче.

"Белый Барс" – "Кременчук" 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

Шайбы: 1:0 Печерских (Ромащенко, Тимченко), 05:06. 1:1 Т. Гриценко (Полищук, Горлушко), 15:58. 1:2 Чернышенко (Карпенко, Толстушко), 25:36. 1:3 Т. Гриценко (Чорный), 34:14. 1:4 Сеник (Т. Гриценко), 45:44. 1:5 Грицких, 54:50. 2:5 Разумов (Ромащенко, Грицюк), 56:54. 3:5 Бондаренко (Разумов, Ромащенко), 59:59.

Вратари: Люльчук – Власенко

Кременчужане ведут в серии со счетом 2:0.

Видео: youtube.com/УХЛ

Как сообщала "Страна", "Донбасс" с победы стартовал в плей-офф УХЛ. Старт матча получился далеко не праздничным.

Напомним пары команд и календарь матчей в полуфиналах Украинской хоккейной лиги.