Генеральная прокуратура 6 марта остановила расследование дела по подозрению экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили в совершении преступления, связанного с деятельностью преступной организации и содействию участникам такой организации (так называемое дело о деньгах Курченко - Прим. ред), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

"Постановлением от 06.03.2018 Генеральная прокуратура Украины решила остановить уголовное производство по Саакашвили, тем самым признав необоснованность подозрения Саакашвили. И в действиях Генпрокуратуры усматривается формализм в данной ситуации, который заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины вопреки законодательству и затем просят о международном сотрудничестве, но с целью не потерять авторитет в обществе дело решили "заморозить" на неопределенное время", - рассказал он в понедельник.

В постановлении начальника отдела приоритетных поручений департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Ярослава Домбровского указывается, что досудебное расследование остановлено в связи с "необходимостью" выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".

Как сообщала "Страна", Саакашвили встретился с экс-главой СБУ Наливайченко в Амстердаме.

Ранее Саакашвили рассказал, что Курченко не был "кошельком" для его партии.

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