В Кемеровской области (Российская Федерация) нашли квартирного вора, благодаря оставленным им следам на снегу.

Об этом передает РИА "Новости".

Происшествие произошло в городе Анжеро-Судженск.

"Прибыв на место преступления, сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник проник в жилище потерпевшего, разбив окно. Под ним стражи порядка обнаружили следы, оставленные вором. Полицейские прошли по ним до дома на соседней улице и в результате задержали подозреваемого", - сообщили в МВД.

Подозреваемым оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Сообщается, что следы привели полицию прямо к его дому, где было найдено и изъято все похищенное.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине возродят ГУБОП под вывеской УСРА.

Также в России мужчина украл из магазинов 100 плиток шоколада и все съел.