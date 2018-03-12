Двое игроков "Шахтера" вызваны в сборную Бразилии на товарищеские матчи против сборных России и Германии. Помочь своей команде смогут Тайсон и Фред.

Об этом передает УНИАН со ссылкой на Конфедерацию футбола Бразилии.

Также стала известная вся заявка бразильцев:

Вратари: Алиссон ("Рома", Италия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Нету ("Валенсия", Испания).

Защитники: Марселу ("Реал", Испания), Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва (все - "ПСЖ", Франция), Филипе Луис ("Атлетико", Испания), Фагнер ("Коринтианс", Бразилия), Педру Жеромель ("Гремиу", Бразилия), Родригу Кайю ("Сан-Паулу", Бразилия).

Полузащитники: Каземиру ("Реал", Испания), Виллиан ("Челси", Англия), Фернандиньо ("Манчестер Сити", Англия), Фред ("Шахтер", Украина), Андерсон Талиска ("Бешикташ", Турция), Паулинью ("Барселона", Испания), Филиппе Коутинью ("Барселона", Испания), Ренату Аугусту ("Бэйцзин Гоань", Китай).

Нападающие: Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Роберту Фирмину ("Ливерепуль"), Дуглас Коста ("Ювентус", Италия), Тайсон ("Шахтер", Украина), Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад", Испания).

Матч сборной Бразилии против команды России состоится 23 марта в Москве. С Германией бразильцы сыграют 27 марта в Берлине.

Как сообщала "Страна", перед матчем с Ромой Фонсека рассказал, что новичка Шахтера нашли в другой реальности. Додо уже мечтает о выступлениях за сборную Бразилии.

Отметим, что китайский клуб не отпустил экс-игрока Шахтера в Бразилию.