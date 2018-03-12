Во вторник, 13 марта, в Киеве пройдет дождь, температура до +7°. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +4°. Ветер юго-восточный, до 5,6 м/с.

Как сообщала "Страна", в ближайшие сутки 13 марта территорию Украины накроет очередная порция теплого и влажного воздуха из Центральной Европы. Лишь восточная часть страны останется в более прохладной и сухой воздушной массе.

Напомним, в первый день весны, 1 марта в Киеве сложилась трудная дорожная ситуация из-за обильного ночного снегопада. Пробки наблюдалиьс я на всех въездах в Киев, в частности со стороны Бориспольской трассы. Было ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на всех подъездах к Киеву.

Ранее синоптики показали карту, где именно в Украине пройдут теплые дожди.