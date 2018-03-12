С сентября в Украине начнут внедрять эксперимент по изучению в 10-х классах школ интегрированного курса "Естественные науки".

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По сути, это объединение астрономии, биологии, географии, экономики, физики и химии в одни предмет.

"С сентября 2018 года в 10 классе можно будет изучать интегрированный курс "Естественные науки". Он внедряется в рамках эксперимента, и МОН приглашает школы принять участие в этом проекте", - говорится в опубликованном сообщении.

Чиновники Минобразования заявили, что для присоединения к пилотному проекту интегрированного курса "Естественные науки" школа должна обратиться в местный орган управления образованием.

Экспериментальные программы разработаны для классов общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления.

Таким образом, интегрированный курс может читаться лишь для учеников, которые не планируют сдавать ВНО по естественным предметам, а читать курс могут учителя естественных предметов без обязательного прохождения курсов повышения квалификации.

В целом коллегия МОН одобрила 4 проекта учебных программ интегрированного курса "Естественные науки".

В каждой изучение курса базируется на знаниях и компетентностях, которые приобрели ученики в основной школе. Оно направлено на то, чтобы даже тот выпускник, который не специализируется на естественных науках, смог сформировать целостное представление о мире, имел представление о широком спектре научных идей астрономии, биологии, географии, экономики, физики и химии.

На протяжении пилотного проекта интегрированного курса планируется поэтапно разработать учебники и пособия для учеников; методические пособия для учителей и провести апробацию методик интегрированного обучения.

Помогать школам в пилотном курсе могут Институты последипломного педагогического образования, в полномочия которых входит, в частности, методическая поддержка.

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