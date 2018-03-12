Кабмин распространил действие Порядка использования средств, предусмотренных в Госбюджете на обеспечение пострадавших участников антитеррористической операции санаторно-курортным лечением на лиц, которым предоставлен статус пострадавших участников Революции Достоинства.

Так, пострадавшие участники Революции Достоинства получат в порядке очередности не чаще чем один раз в год сроком на 18 - 21 день бесплатные путевки в санаторно-курортные учреждения в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Указанные лица имеют право свободного выбора санаторно-курортного заведения соответствующего профиля лечения, путевки в который оплачиваются за счет государства.

Для постановки на учет пострадавшие участники Революции Достоинства или их законные представители подают заявление, медицинскую справку лечебного учреждения по форме № 070 / о и копию соответствующего удостоверения.

Регистрация заявлений и учет лиц проводится отдельно по каждой категории по формам, утвержденным Минсоцполитики, а также отдельно от других категорий лиц независимо от профиля заболевания (кроме лиц с инвалидностью с заболеваниями нервной системы с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга), в порядке очередности подачи заявлений.

Лицо, которое состоит на учете, но не получило бесплатную путевку в текущем году, имеет право на обеспечение путевкой на следующий год при условии обновления медицинской справки лечебного учреждения, если срок действия предыдущей справки закончился.

Лица, которые были письменно уведомлены об условиях возобновления такой справки, но в течение 6 месяцев со дня окончания ее срока действия не выполнили это условие, снимаются с учета.

Кроме того, лицам с инвалидностью вследствие войны, которые получили бесплатные путевки, выплачивается компенсация стоимости проезда в санаторно-курортное учреждение и обратно транспортом общего пользования (железнодорожным и автомобильным) согласно представленным проездным билетам. В случае проезда железнодорожным транспортом возмещается стоимость билета в плацкартном вагоне.

Денежная компенсация вместо санаторно-курортной путевки лицам с инвалидностью вследствие войны и компенсация стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения участникам боевых действий и участникам войны выплачивается в порядке и размерах в соответствии с Порядком.

Об отказе от санаторно-курортного лечения лицо должно сообщить санаторно-курортное заведение и орган социальной защиты населения не менее чем за 10 дней до даты заезда.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 28 февраля 2018 года № 137, которое вступит в силу со дня опубликования.

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