Глава отдела логистики сервиса вызова такси Uber Джейсон Дроег подтвердил, что компания планирует создать новый сервис доставки еды UberEats в Украине.

Об этом он сказал в интервью изданию Financial Times.

В 2018 году планирует запустить сервис в 100 новых городах Европы, Ближнего Востока и Африки, в частности в Украине. Сервис также откроют в Ирландии, Египте, Кении, Румынии и Чехии.

При этом представитель Uber отказался рассказать, сколько компания инвестирует в этот проект.

UberEats - платформа для доставки еды из ресторанов, которая действует с 2014 года. В приложении пользователь получает доступ к меню ресторанов, может выбрать еду и оплатить заказ.

Напомним, в декабре Uber открыл в Киеве штаб-квартиру по обслуживанию Центральной и Восточной Европы.

Как сообщала "Страна", Uber запустил Uber Health для бесплатной перевозки пациентов больниц.

Мы писали, что сервис Uber в Киеве разрешил вызывать такси по телефону.

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