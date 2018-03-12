В четверг, 15 марта 2018 состоится прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым, который умер на 83 году жизни.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-атташе театра Марии Малкиной.

"На сегодняшний момент есть информация, что 15 числа (марта - Прим.Ред.) состоится прощание в театре с Олегом Павловичем Табаковым", — сказала она.

Московский художественный театр имени Чехова в связи с кончиной своего художественного руководителя Олега Табакова отменяет в понедельник, 12 марта, все спектакли.

Ранее мы писали, чем запомнился зрителям культовый актер и режиссер Олег Павлович Табаков.