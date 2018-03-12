В Москве сегодня скончался актер и режиссер Олег Табаков - легендарная личность для советского кинематографа и театра.

В Украине его смерть у большинства людей вызвала естественную скорбь и сочувствие: персонажи Табакова давно стали интернациональным достоянием - по крайней мере, в пост-советских странах.

Но, видимо, эта коллективная память о "коте Матроскине" оказалась болезненной для некоторых украинских блогеров. Они начали припоминать уже умершему Табакову его высказывания о Крыме и Донбассе.

"Страна" посмотрела, кто атаковал мэтра в день его смерти.

Что Табаков говорил об Украине

Немного истории. За что сторонники новой украинской власти не любят Олега Табакова?

11 марта 2014 года Табаков подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ Владимира Путина в Украине и в Крыму.

В июле 2015 года Табаков прокомментировал появление "черного списка" из 117 российских артистов, которые могут нести угрозу национальной безопасности Украины:

"Они и так не очень просветленные. Это как бабушка иногда говорила: "Да плюнь ты на них, это ж тэмни, малограмотни люды". Беда в том, что люди нормальные будут страдать от того, что нормальная информация к ним никак не попадает… Я жалею их. Они в каком-то смысле убогие".

Также Табаков заявил, что "во все времена, их лучшие времена их самые яркие представители интеллигенции были где-то на вторых и третьих позициях после русских".

Позже, после обвинений в шовинизме, Олег Табаков объяснил, что не собирался оскорблять украинцев, и что его слова были вырваны из контекста. "Темными" и "неграмотными" он назвал тех, кто внес его в запретный список, а не всех украинцев. То есть - нынешнюю власть.

В принципе, это подтверждается его следующей фразой: "Беда в том, что люди нормальные будут страдать от того, что нормальная информация к ним никак не попадает". Кроме того, судя по словам актера, его бабушка - украинка. И вряд ли бы он стал оскорблять и ее тоже.

Себя же Табаков называл "человеком с украинскими корнями", а украинцев - братским народом.

Однако ненавистники Табакова все равно считают, что "неграмотными" он назвал всех украинцев, а не только представителей новой власти.

Впрочем, главная претензия к Табакову у них из-за его политических позиций. После поддержки аннексии Крыма он попал на "Миротворец". Табаков и правда не признавал права Украины на полуостров.

Этот же сайт, как обычно в таких случаях, и оказался самым циничным. Он уже традиционно приписал смерть Табакова себе в "заслуги".

"Гитлер тоже никого не убивал"

"Попал в чистилище - значит сделал первый шаг к своей собственной смерти", - гласит заголовок поста "Миротворца" в Facebook.

"А в Чистилище он попал за то, что одобрил российскую агрессию против Украины, которая разрушила быт сотен тысяч украинских семей, унесла тысячи жизней украинцев. Помирал в корчах. Он ненадолго останется в памяти украинцев, но будут помнить о нем только, как о подлеце, который попал в Чистилище.

Кобзону приготовиться".

Журналист Айдер Муждабаев называет скорбь по Табакову "приторной". Он сравнивает актера с Гитлером, который, мол, тоже был художником. И обвиняет его в "поддержке преступлений рейха".

"Приторная скорбь по Табакову, действительно талантливому артисту, — тончайший фильтр очистки от совести. От её последних остатков. Что важнее в оценке человеческой личности (при жизни ли, после смерти)? Качество рисунков Гитлера или преступления его рейха? И ведь сам он никого не убил, так ведь?

Что важнее в оценке личности Табакова: его роли, спектакли, фильмы — или полная поддержка им абсолютно всех преступлений рейха? Как внутри РФ, так и вне. И ведь сам он никого не убил, так ведь?

В разгар подлейшей войны он, подпевая пропаганде агрессора, назвал украинцев людьми второго сорта. Которых, как известно, не жаль. Это преступление — или это прощается за пару прошлых ролей? Или за сколько? За 6? За 10? За 100? Ответы на эти вопросы сообщают о человеке, который их даёт, всё".

Политолог Тарас Березовец заявил, что Табаков запомнится лишь тем, что поддержвал Путина, аннексию Крыма и называл украинцев "неграмотными людьми".

Журналист Вадим Довнар посетовал, что Табаков "не удосужился помереть" в день выборов президента России.

"Недоиграл.

А чего Табаков не удосужился помереть 18 марта, так поторопился?

Подвел босса, годовщину оккупации Крыма не отметил, подпортил явку на спектакль и картинку пропагандонам.

Стоило это того, чтобы рассказывать сейчас Задорнову, какой стороной правильно есть бутерброд?"

Мэр Днепра Борис Филатов назвал Табакова "выжившим из ума стариком" и призвал горевать по умершему модельеру Живанши.

Блогер Сергей Марченко назвал украинцев, которые любят Табакова, "хохлами".

"Чего не хотят признать наши доморощенные интеллигентные русофилы из околокультурных тусовок? Что они XXLы. И как бы они не встречали тут всякие большие театры, табаковых, михалковых и прочих райкиных, навсегда останутся в их глазах забавными и милыми, почти родными, но, по-прежнему, XXLами. Вот умер человек и вспомнили, какие взгляды он имел. Примечательно, что наложил усопший не на правосеков и бандеровцев, а на своих, лояльных, лобызающих руки. Вам, русофилам, любителям великой русской литературы и актерской школы, Олег Табаков на концертах в Киеве этого не говорил. Из деликатности. Великий русский актер, все-таки.

Но вы не забудьте его оплакать и разделить боль утраты с братским русским народом. Это ничего, что для табаковых пьяница из Пензы стоит больше артиста из Киева. А вдруг прочтут и изменят мнение? Главное ведь верить, да, XXLы?"

"Обандерились уже круче членов ОУН"

Журналист Андрей Блинов прокомментировал антитабаковскую истерию в соцсетях.

"Читаю сегодня ФБ-некрологи по Табакову. Некоторые советские пионеры обандерились уже круче членов ОУН и стреляют громче воинов УПА. Словно Союзмультфильм у них ассоциируется с трудным детством. Противно. Никакие не "циничные бандеры", а приспособленцы беспринципные. Скоро убедитесь в очередной раз, когда пойдут сдавать нынешних кумиров как стеклотару".

"Мне абсолютно наплевать, что там сказал Табаков про Крым. О Крыме мне хватает своего мнения. Потрясающий артист, Глыба. Очень жаль", - пишет блогер Макс Бужанский.