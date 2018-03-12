Стала известна личность еще одного человека, дома у которого СБУ сегодня провела обыск в рамках борьбы с "антиукраинскими агентами".

Напомним, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала, что СБУ проводит 25 обысков в разных регионах Украины у лиц, которые "способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций".

Ранее мы писали, что обыски прошли у киевского журналиста Юрия Лукашина.

Позже выяснилось, что 12 марта СБУ провела обыск и в доме главы львовской гуманитарной группы движения "Украинский выбор" Инны Иваночко. Львовянка получила известность своей борьбой (в том числе, в судебных инстанциях) за сохранение львовского мемориала Славы, который собираются снести.

Сотрудники львовского СБУ пришли с обыском в дом Иваночко в 6 часов утра, рассказала она "Стране". "Я до сих пор не понимаю, что происходит, – призналась она. – Какое отношение моя деятельность во Львове имеет к "Новороссии", какое я имею отношение к Голосеевскому району Киева, который инкриминирует мне эту “сепаратизм” (смеётся), да ещё в 2014 году, какое отношение к Прокуратуре Крыма, которая ходатайствовала об обыске?".

В отличие от сотрудников СБУ, ломившихся сегодня же в квартиру Юрия Лукашина, их львовские коллеги ждали полчаса у двери, пока Инна их не пустила. "За это время я пыталась вызвонить адвокатов, – пояснила она. – Но в такое время никто оперативно подъехать не смог. В конце концов, совесть у меня чиста, поэтому впустила следователей".

Первый вопрос, который она им задала: "Вы пришли сюда, чтобы ликвидировать последнее препятствие в сносе монумента?". Ответа не последовало.

В итоге обыска у Инны Иваночко изъят ноутбук, телефоны, записные книжки и тетради. При этом подозрение о совершении преступления Инне Иваночко вручено не было. Она получила на руки только постановление суда об обыске.

С ходатайством о проведении обыска в частном доме Инны Иваночко обратился старший следователь по ОВД следственного отдела управления по расследованию уголовных производств следственными органами прокуратуры Автономной республики Крым. Инне Иваночко инкриминируется "подрывная деятельность в Украине".