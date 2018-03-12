В центре Белграда ранее уволенный сотрудник одной из фирм открыл огонь по своим бывшим коллегам, В результате нападения один человек погиб, двое получили ранения.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на МВД Сербии.

По предварительным данным, нападавший пришел в офис небольшой фирмы под названием "Экономический советник — информационные технологии". Из этой компании его уволили за несколько дней до этого.

Он начал стрелять из пистолета в сторону двух сотрудников, третий работник офиса выпрыгнул в окно.

Затем убийца скрылся с места происшествия. Позднее его обнаружили с тяжелыми ранениями в своей квартире в другой части города, где, по предварительным данным, преступник пытался совершить самоубийство. Его госпитализировали.

Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

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