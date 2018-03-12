Утром в понедельник, 12 марта, вблизи села Осещина Киевской области мужчина провалился под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС по Киевской области.

Мужчина провалился под лед во время рыбалки и не мог самостоятельно выбраться. Его крик о помощи услышал случайный свидетель, который и вызвал спасателей. Бойцы ГосЧС с помощью спасательного круга и веревки вытащили рыбака на берег и передали его врачам скорой помощи.

Видео: Youtube.com/ГУ ДСНС України у Київській області

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