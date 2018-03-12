В Варшаве 24-летний украинец подделывал разрешения на работу для иностранцев. Об этом сообщает Onet.pl.

В вещах задержанного обнаружили поддельные печати нижнесилезского воеводства. Пограничная служба Клодзка задержала мужчину. Ему может грозить до 8 лет заключения.

Подозреваемому уже предъявлено обвинение.

"Задержание 24-летнего мужчину связано с прекращением деятельности в конце 2017 года преступной группы, которая занималась легализацией пребывания иностранцев на территории Польши", - сообщил Рафал Потоцкий, представитель Надодрянского отдела погранслужбы. Надзор за следствием осуществляет районная прокуратура в Дзержонювы.

Известно, что задержание украинца произошло в Варшаве.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве и подделке документов.

"Во время задержания у него были обнаружены договоры, счета-фактуры, ноутбуки, мобильные телефоны, сим-карты и наличные", - подчеркивает Рафал Потоцкий.

Как сообщала "Страна", ранее полиция задержала банду за подделку шенгенских виз.

Напомним также, что в Киеве разоблачили "черных" адвокатов и судью, которые подделывали завещания на квартиры.