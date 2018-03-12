В НАТО приняли во внимание письмо президента Украины Петра Порошенко с просьбой предоставить План действий по членству в Альянсе.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал во время встречи в Брюсселе с женщинами-журналистами, сообщает УНИАН.

"Я получил письмо, в котором Порошенко определяет стремление Украины стать членом НАТО и просит План действий по членству (ПДЧ). Мы приняли это во внимание", - заявил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что каждая страна имеет право выбирать свой путь.

"Украина также имеет право избирать и решать для себя, хочет ли она стать членом НАТО или нет. В конечном итоге это будут решать 29 союзников - будет ли Украина приглашена, будет ли Украине предоставлен статус страны с ПДЧ. Месседж такой, что больше никто - только страна, желающая получить членство, и 29 союзников будут принимать решение о пути вперед", - подчеркнул генсек НАТО.

Президент Петр Порошенко после получения Украиной статуса "страны-аспиранта" в письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу попросил предоставить Украине План действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

В штаб-квартире НАТО говорят, что признание евроатлантических стремлений Украины на сайте Альянса не означает изменения политики блока, а лишь отражает реальность.

Ранее "Страна" сообщала, что Волкер заявил, что Украина не готова к членству в НАТО.

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