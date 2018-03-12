В Киеве депутаты предлагают объявлять дни траура во время похорон киевлян, которые погибли в АТО.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского горсовета.

"В знак скорби по погибшим в День траура по всей территории столицы будут приспускать государственный флаг с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях. Кроме того, на время проведения прощальной церемонии предлагается ограничивать проведение развлекательных мероприятий, концертов, спортивных соревнований на территории столицы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности на территории Киева будут рекомендовать приобщиться к чествованию памяти погибших и вывешивать на помещениях государственные флаги Украины с черными лентами.

Соответствующий проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

До этого докладе ООН сообщалось, что с начала военных действий на востоке Украины погибли минимум 2 тыс. 523 гражданских. Согласно информации, среди погибших 1399 мужчин, 837 женщин, 91 мальчик, 47 девочек, а также 149 человек, пол которых установить не удалось. В том числе, были учтены 298 гражданских лиц, погибших в результате падения MH-17 в 2014 году.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кропивницком объявили траур по украинцам, погибшим при теракте в Кабуле.

Также в Херсоне объявлен траур после гибели матери с двумя детьми на пожаре.