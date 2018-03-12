Департамент денежного обращения НБУ затребовал у банков, у которых есть собственные инкассаторские службы, отчитаться по всей их деятельности по состоянию на 1 марта.

Соответствующие сведения нужно предоставить к 1 апреля, передает UBR.

Руководитель департамента НБУ Виктор Зайвенко не сообщил никаких деталей о целях, объяснив сбор сведений об инкассаторских службах украинских банков - "желанием их анализировать".

В НБУ хотят знать, сколько человек в штате инкассаторской службы, сколько —автотранспорта и специальных кейсов с описанием (их марка и начало эксплуатации). И весь объем работ: количество обслуженных торговых точек, банковских отделений, банкоматов, платежных терминалов, выносных обменников. Также чиновников интересуют объемы перевезенных сумм.

Банкирам придется отчитаться об оснащении инкассаторских подразделений панцерным (бронированным) транспортом. В частности, НБУ интересует, сколько у подопечных таких авто по ГСТУ 3975-2000, причем, сколько из них оборудованы сейфами, а сколько - нет. В Нацбанк необходимо сообщить, как много машин было куплено банками в 2017 году и сколько украинские финучреждения планируют приобрести в 2018-ом.

По мнению журналистов, департаменту денежного обращения "не с руки общаться" со своими коллегами из других подразделений в Нацбанке, потому они попросили, чтобы инкассаторы им отчитались о количестве проверок самого Национального банка, проведенных на 1 марта 2018 г. Также банкиров попросили уточнить, сколько раз инспекции проводились внутренним аудитом.

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Напомним, что во Львове автомобиль инкассаторов сбил женщину на пешеходном переходе.

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