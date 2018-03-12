В Запорожской области мужчина во время внезапной ссоры вилкой убил своего отца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

"10 марта 2018 гражданин П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего проживания в селе Владимирское Запорожского района области, в помещении кухонной комнаты дома, на почве возникшей ссоры со своим 68-летним отцом, нанес удар металлической вилкой в область грудной клетки последнего, причинив смерть потерпевшему", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Запорожской местной прокуратурой № 2 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан.

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