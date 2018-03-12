Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко находится в ПАСЕ с рабочим визитом, повесток на допрос она не получала. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

У Савченко запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ.

"Повесток, приглашений или каких-либо других документов Надежда Викторовна, соответственно, не получала", - сообщают в пресс-службе парламентария.

Как сообщала "Страна", генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Савченко во вторник, 13 марта, вызывается на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием дела о задержании руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Напомним, 12 марта защита Рубана подаст апелляцию на его арест. Владимира Рубана обвиняют в покушении на Порошенко.