В Харькове троих мужчин суд признал виновными в совершении ряда терактов на территории области в 2014-2015 годах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Октябрьский районный суд Харькова частично поддержал позицию прокуратуры, сказано в сообщении.

По информации процессуального руководителя в уголовном производстве Вадима Белоусова, двум злоумышленникам - 36 и 38-летним харьковчанам (Сергею Веселову и Вячеславу Евтухову - Прим. Ред.), которые не признавали свою вину и отказывались сотрудничать со следствием, суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

28-летнему мужчине (Дмитрию Волошко - Прим.Ред.), который признал свою вину и искренне раскаялся, - 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Часть отбытия срока зачтут по "закону Савченко" - из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

При этом осужденные с приговором не согласились и намерены его обжаловать.

Напомним, речь идет о серии терактов, совершенных в период с сентября 2014 года до марта 2015 года. Среди них - обстрел Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов м. Харькова (сентябрь 2014 года), террористические акты на железнодорожных станциях "Залютино" (октябрь 2014 года), "Шебелинка" (январь 2015 года) и "Новожаново" (март 2015 года), обстрел офиса частной юридической учреждения (сентябрь 2014 года) и ООО "Харьковрегионгаз" (январь 2015 года).

Кроме того, злоумышленникам инкриминировалась законченное покушение на террористический акт на территории нефтяной базы в октябре 2014 года. Тогда, по счастливой случайности, не сработал ни один из двух РПГ-22, из которых мужчины пытались осуществить выстрелы.

Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемые находятся под стражей.

Ранее "Страна" сообщала, что суд приговорил "днепропетровских террористов" к 12 годам тюрьмы.

Также полиция назвала имя харьковского террориста. Он мог быть кандидатом в мэры города. Фото.