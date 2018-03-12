Президент Петр Порошенко считает необходимым дополнительное обсуждение законопроекта о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал перед его регистрацией в Верховной Раде.

Об этом он сказал в ходе встречи с представителями бизнеса, передают "Украинские Новости".

"Нацсовет реформ еще раз выносит на обсуждение переход к новой модели налогообложения прибыли, который призван стимулировать инвестиционную деятельность, а именно на налогообложение разделенного дохода предприятий. Я не буду его сейчас подписывать, вносить в парламент. Я считаю, что по этому поводу необходима честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и с ассоциациями бизнеса", - сказал он.

Президент добавил, что готов к компромиссам в отношении этого законопроекта.

"Например, на первом этапе распространять это только на малый и средний бизнес, найти компромиссы по иностранным инвесторам, но 100% во многих странах это сработало позитивно", - отметил он.

В частности, Порошенко подчеркнул, что такая смена стимулирует инвестиции и укрепляет инвестиционный климат.

Президент также призвал министерство финансов рассчитать финансовый результат принятия данного законопроекта и провести новые переговоры с международными партнерами.

Национальный совет реформ при Президенте рассмотрел этот документ 2 марта, после чего секретарь совета, заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив заявил, что Порошенко внесет законопроект на рассмотрение парламента в ближайшее время.

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