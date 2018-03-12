В понедельник, 12 марта в Малиновском суде Одессы по делу об убийстве сотрудницы Одесского СИЗО Алены Порошенко, избирали меру пресечения обвиняемому Василию Чемеризу.

Об этом сообщает "Думская".

В ходе заседания он заявил, что его заставили пойти на это преступление. Якобы какой-то сотрудник вместе с еще одним заключенным угрожал ему и семье, заставляя таким образом пойти на убийство. Указания об этом ему, якобы, давали по телефону.

По словам обвиняемого, заказчики преступления преследовали цель сместить действующего начальника СИЗО. Именно поэтому Василию Чемеризу разрешили жить вне камеры. Имени и должности своего "куратора" - работника СИЗО подозреваемый пока не называет.

Суд решил продлить ему содержание под стражей под стражей еще на 60 дней — до 12 мая. Рассмотрение дела по существу начнется 25 апреля.

Фото: dumskaya.net

Убийство произошло 17 августа: рецидивист убил и расчленил младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Алену Порошенко.

"Страна" узнала, какой была при жизни зверски убитая сотрудница одесского СИЗО. Фото

Отметим, что в целях безопасности Чемериз находится в николаевском СИЗО, а не в одесском.