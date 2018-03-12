Известный российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посетит Украину с концертом, который пройдет в Одессе.

Об этом сообщается в Instagram площадки, которая примет музыканта.

Децл проведет концерт в одесском концертном зале "Стальканат Арт" 30 марта. Как отмечают организаторы, покупка билеты на концерт перенесет слушателя в "лихие двухтысячные".

Децл – пионер и яркая звезда модного музыкального направления рэп, ярко вспыхнувшая в начале 2000-х. Децл запомнился любителям музыки как рэпер и певец в стиле хип-хоп. Многие называют этого исполнителя "создателем русского рэпа", так как он, по их мнению, стал примером для современных хип-хоп артистов России.

Фото: instagram.com/explore

Ранее "Страна" сообщала, что Долина, Фрейндлих и рэпер Guf попали в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

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