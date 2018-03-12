В Киеве 457 жителей подписали петицию о введении моратория на 7 лет на переименование существующих улиц. Об этом свидетельствуют данные сайта электронных петиций Киева.

Автор петиции - блогер Алексей Мочанов. Он отмечает, что имена героев необходимо присваивать новым улицам, безымянным паркам и скверам, библиотекам, школам и другим объектам.

В петиции указывается, что в течение последних трех лет в Киеве переименовали уже более 180 улиц.

"Переименования в Киеве в рамках декоммунизации уже практически завершены. Чтобы снять социальное напряжение в городе, требуем от Киевского городского совета принять решение о приостановлении (наложение моратория) процесса переименования существующих улиц, бульваров, площадей, переулков сроком на 7 (семь) лет. Это решение городских властей должно стать объединяющим звеном для киевлян, поскольку защитит уже переименованные, согласно закону о декоммунизации объекты, и не позволит превратить память о наших героях и нашей истории на бесконечное топонимическое противоборство", - говорится в тексте петиции.

Как сообщала "Страна", в Киеве завтра начнут ремонт переименованного Московского моста.

Напомним также, что у директора Института нацпамяти Вятровича заговорили о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.