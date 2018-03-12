13 128 биткоинов на сумму 2,1 млрд грн задекларировал депутат Верховной Рады Дмитрий Голубов (фракция "Блок Петра Порошенко"). Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

В 2012 году Голубов приобрел 4 376 биткоинов за 402 тыс. гривен и их стоимость на данный момент составляет 1,7 млрд гривен.

В 2017 году депутат купил еще 8 752 биткоина, которые на данный момент стоят 325,6 млн гривен.

Депутат приобрел Bitcoin Cash и Bitcoin Gold.

Кроме того, за 2017 год Голубов получил 246 тысяч гривен депутатской зарплаты и арендовал номер в гостинице "Киев".

Также он задекларировал 218,2 тысяч долларов наличных средств.

Супруга депутата доходов не задекларировала, но у нее есть 280 тысяч долларов и 620 тысяч гривен наличными.

Кроме того, она является бенефициаром телерадиокомпании "Здоровье" и жилищно-строительного кооператива "Парк Фонтанов" (обе компании находятся в Одесской области).

В ее собственности находится половина квартиры в Одессе площадью 44 кв. м.

Транспортных средств у семьи Голубовых нет.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко предложил объявить налоговую амнистию.

А Богомолец задекларировала 120 тысяч гривен дохода от сдачи в аренду имущества посольству США.