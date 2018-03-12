Министерство юстиции ведет работу по созданию в Украине автоматизированной системы ареста средств должников. Об этом сообщает пресс-служба Минюста на официальном сайте ведомства.

Электронная база позволит исполнителям блокировать средства на счетах компаний и частных лиц, минуя долгую бюрократическую процедуру. Чиновники уверяют – этого требует от Украины МВФ.

В настоящее время о финансовых делах должников исполнители узнают по запросу из ГФС. При этом получают информацию только о счетах юрлиц и ФЛП. Чтобы уточнить, сколько денег хранит на банковских счетах должник-физлицо, им нужно отправить письменные запросы в каждый украинский банк. Что, конечно, существенно усложняет работу исполнителей. А нередко и вовсе делает ее бессмысленной.

"На практике должники успевают вывести средства со счетов, а порой постановление вообще теряется и не поступает в банк", - объясняют в ведомстве.

Потому в Минюсте готовятся создать в Украине автоматизированную систему, которая будет накладывать на счет должника арест едва ли не мгновенно – как только суд примет соответствующее решение. С этой целью рабочая группа чиновников в ноябре минувшего года даже ездила изучать опыт Хорватии и Португалии.

Между тем, работа такой системы невозможна без полной передачи всей информации о счетах людей в специализированный орган, что требует законодательных изменений, поскольку напрямую нарушает понятие банковской тайны.

В Хорватии, к примеру, этим вопросом ведает Финансовое агентство FINA. Сюда ежедневно стекается информация из всех банков страны. А счета должников блокируются в течение пары минут. В Португалии всю информацию о счетах граждан консолидирует центробанк. При этом сохранность информации гарантируется тем фактом, что данных об остатках средств в базе данных нет. Чиновники отмечают, что введение системы привело к увеличению эффективности исполнения судебных решений в 30 раз.

И добавляют, что подобная система нужна и в Украине. Обращают также внимание, что на ее подготовку и запуск нам охотно предоставят средства международные доноры и кредиторы.

Как сообщала "Страна", ранее НБУ потребовал банки не нарушать закон, но все-таки собирать сведения об украинцах.

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