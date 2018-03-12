Американский президент Дональд Трамп подтвердил то, о чем многие догадывались: его супруге Мелании живется нелегко.

Сделанное во время выступления в Пенсильвании заявление президент США попытался превратить в комплимент первой леди. Об этом пишет US Magazine.

"Мелания. Прекрасная, прекрасная первая леди. Она прекрасна, она прекрасна. Она прекрасна", - отметил Трамп.

"Люди, вы думаете, что у нее легкая жизнь? Не такая уже и легкая", - добавил президент, еще раз повторив, что его жена - прекрасная первая леди.

Ранее "Страна" писала о том, что порнозвезда Стефани Клиффорд подала в суд на президента США Трампа.

Также Мелания Трамп выступила в Белом доме в розовом платье и с пламенной речью.