В гонках "Формула-1" впервые за 26 лет женщиной-пилотом может стать колумбийка Татьяна Кальдерон. Об этом сообщает Mirror.

В прошлом году Татьяна Кальдерон была пилотом по развитию швейцарской команды "Заубер", в нынешнем году она будет тестовым пилотом команды. Это значит, что она сможет принимать участие в тренировках за рулем болида "Заубера".

В случае, если кто-то из основных пилотов команды, Маркус Эрикссон или Шарль Леклер, не смогут принять участие в гонке, подменить их может именно 26-летняя колумбийка. Правда, ей предстоит конкурировать за это право с итальянцем Антонио Джовинацци, который в прошлом сезоне подменял в "Заубере" Паскаля Верляйна.

Ее предшественницей была Джованна Амати, которая в 1992 году выступила на одном Гран-При за команду "Брэбем", однако не смогла пройти квалификацию. Ранее Нелла Ломбарди в период с 1974-го по 1976 годы провела 17 гонок в Формуле-1 и заработала 0,5 очка. В 2014 году Сьюзи Вольфф принимала участие в тренировке перед Гран-При Великобритании в составе команды "Уильямс".

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