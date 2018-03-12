Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, какими подарками обменивалась с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом она рассказала в понедельник на пресс-конференции в Берлине, пишет Bloomberg.

Ранее в документальном фильме "Путин" российский президент рассказал, что Меркель во время визитов иногда привозит ему его любимый сорт пива. Журналисты спросили об этом немецкого канцлера.

"Хорошо известно, что российский президент любит немецкое пиво", - подтвердила Меркель озвученную Путиным информацию.

"Я, со своей стороны, как-то получила от него хорошую копченую рыбу", - рассказала глава немецкого правительства, не уточнив, когда именно состоялся обмен подарками.

После 12 лет пребывания Меркель у власти и 18 лет Путина во главе России оба лидера встречались друг с другом чаще, чем любые другие политики в Европе. Путин свободно говорит на немецком, ведь работал в КГБ в Восточной Германии. Меркель хорошо говорит по-русски, поскольку выросла в Восточной Германии и проводила некоторое время в Москве.

Однако, отмечает издание, Путин и Меркель - далеко не друзья. Президент РФ запугал Меркель своей собакой, зная, что она боится собак. Немецкий канцлер, в свою очередь, убедила европейских лидеров ввести санкции против РФ после событий 2014 года в Крыму.

Ранее "Страна" сообщала, что на выставке в Лионе покажут мраморную скульптуру обнаженной Ангелы Меркель.

Также президент Германии отказался менять гимн на гендерно-нейтральный.