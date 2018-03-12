Парламент Великобритании оцепили, после сообщений об обнаружении подозрительного вещества. Об этом сообщает US News.

Отмечается, что, несмотря на информацию о подозрительном веществе, поступившую в распоряжение полиции, из здания никого не эвакуируют.

Ранее британские СМИ сообщили, что премьер Британии может обвинить Россию в попытке убийства экс-ГРУшника Скрипаля.

Сообщалось, что британские спецслужбы готовы предъявить доказательства, а Лондон может предпринять в качестве возможных мер реагирования высылку российских дипломатов и отказ в получении виз.

Как сообщала "Страна", экс-ГРУшника Скрипаля могли отравить букетом цветов на могиле его жены.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, первым пришедший на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.