Защита бизнесмена Сергея Курченко подала апелляционную жалобу на постановление Печерского райсуда Киева, который разрешил заочное досудебное расследование в уголовном производстве бизнесмена. Об этом сообщает УНН.

По словам адвоката Курченко Юрия Сухова, судья первой инстанции не имел права принимать такое решение. "В связи с этим просим его отменить. И хотя в принципе в законе не сказано о том, что оспаривают, но мы настаиваем на этом", - сказал он.

Сухов добавил, что уже имел опыт по обжалованию этих постановлений, которые не подлежат обжалованию.

"И Высший специализированный суд подтверждал, что апелляция может быть подана. Поэтому посмотрим", - отметил юрист.

Как сообщала "Страна", с февраля 2014 года Сергей Курченко находится за пределами Украины, где скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В связи с этим он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что Курченко мог финансировать деятельность Михаила Саакашвили и его партии в Украине, однако последний упорно открещивается.