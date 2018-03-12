Президент Петр Порошенко подписал и вносит законопроект "О валюте" на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сказано в официальном Twitter президента.

В законопроекте разрешено все, что прямо не запрещено, отмечается в сообщении.

Фото: twitter.com

"Если вы не против, я подпишу указанный законопроект и предложу его парламенту. Здесь надо больше подписей, но я сделаю это позже", – сообщил Порошенко во время встречи с представителями бизнеса, передает 112 Украина.

Он подчеркнул, что либерализация "пройдет не в один день".

"Нужна ее синхронизация с обеспечением финансовой стабильности. Но подчеркиваю, что нововведения бизнес и граждане почувствуют сразу после принятия закона. Будет отменен валютный контроль для операций ниже порогового уровня – менее 150 тыс. грн, отменен валютный надзор для более чем 40% операций от общего количества транзакций. Больше не нужна регистрация кредитов от нерезидентов. Убирается такое мучительное наказание, как приостановление внешней экономической деятельности. Инвестирование заграницу в рамках лимитов не потребует индивидуальных лицензий", – подчеркнул глава государства.

Ранее "Страна" сообщала, что в НБУ хотят передать часть своих резервов в государственный бюджет Украины.

Также регулятор планирует отменить обязательную продажу валютной выручки уже в этом году