В понедельник, 12 марта, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Глава государства подписал документ во время встречи с представителями бизнеса, передает 112 Украина.

Напомним, закон об ООО и ОДО был принят парламентом 6 февраля.

Принятый Закон определяет правовой статус обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью, порядок их создания, деятельности и прекращения, права и обязанности их участников.

Учасники общества, которые не полностью внесли вклады, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада каждого из участников. Количество участников общества не ограничивается.

Ранее мы писали о том, что президента Порошенко просят запретить депутатам и их семьям лечиться за границей.

Также Порошенко подписал указ о санкциях против четырех российских банков.