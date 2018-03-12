В Соломенском районе Киева закрывают лицей № 142 по улице Политехнической, 2в. Об этом сообщила одна из родителей ученика Ольга Гальчинская на своей странице в Facebook.

По словам Ольги, здание учебного заведения признали аварийным, а детей перевели на дистанционное обучение. О закрытии лицея стало известно в пятницу, 9 марта.

"Наш дорогой лицей № 142 был признан аварийным и решением комиссии от 9 марта 2018 года был закрыт. Детей перевели на дистанционное обучение, а фактически выбросили на улицу. А учителя должны настраивать процесс, находясь в аварийной постройке. На сегодня помещения, где дети могут продолжить учебный процесс, нет. Сроков завершения реконструкции тоже нет. Средств на реконструкцию тоже нет", - написала Ольга.

У родителей учеников есть опасения, что здание лицея, расположенное неподалеку от метро "Политехнический институт", могло "кому-то приглянуться", что его ремонт будут затягивать, а потом и вовсе отберут территорию у учебного заведения.

Фото: facebook.com/artolga.com.ua

"Это математический лицей, детям надо сдавать ВНО, а их на три недели распределяют в другие школы. Причина закрытия непонятна. Да, в здании есть трещины, но на них выставлены специальные маячки, которые не показывают никакой динамики", - рассказали родители изданию "Сегодня".

По информации родителей, вечером 12 марта, в лицее должна собраться специальная комиссия при участии представителей районо, департамента образования КГГА, руководства школы и депутатов Киевсовета. Родители требуют разобраться, насколько достоверна информация об аварийности здания.

Также были опубликованы документы по обследованию технического состояния здания лицея. Согласно документу, с учетом изношенности здания 1936 года постройки и финансовых затрат лучше снести лицей, а если нет, то усилить основу фундамента; взять в металлическую обойму все несущие кирпичные простенки; стянуть продольные несущие стены; заменить деревянные перекрытия на монолитные железобетонные; демонтировать крышу и соорудить новую; заменить инженерные сети; обновить покрытия благоустройства и мощения; установить пожарную и охранную сигнализации; провести ремонт ограждений, а также провести работы по утеплению здания.

Фото: facebook.com/artolga.com.ua

Фото: facebook.com/artolga.com.ua

Фото: facebook.com/artolga.com.ua

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