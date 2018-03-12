Приоритетом для человечества должна стать колонизация Марса, где можно сохранить следы нашей цивилизации на случай глобальной катастрофы. Такое заявление сделал глава американской компании Space X Илон Маск, выступая на ежегодной ярмарке технологий SXSW в американском Остине. Об этом пишет The Guardian.

По мнению Маска, в условиях угрозы Третьей мировой войны люди должны ускорить создание базы на Марсе, где можно было бы сохранить образцы жизни с Земли.

"Марс находится достаточно далеко от Земли, и у базы там больше шансов остаться невредимой, чем у базы на Луне", - считает Илон Маск.

"Если случится Третья мировая война, то нам лучше где-то сохранить семена человеческой цивилизации, чтобы потом все создать заново, перескочив сразу через темные времена", — сказал Маск.

Также создатель Space X напомнил, что его компания работает над аппаратом BFR, который впервые будет запущен в 2019 году, а затем, как планируется, сможет доставлять людей на Марс. При этом он указал, что создание на этой планете колонии потребует огромных ресурсов.

Кроме того, Маск не согласился с тем, что в случае глобальной катастрофы Марс станет убежищем лишь для самых богатых. По его словам, миссия будет очень тяжелой.

"Она будет опасной, выжить будет сложно. Немногие люди захотят жить в первозданные времена", — сказал он.

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