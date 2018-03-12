До начала Третьей мировой. Маск призвал ускорить колонизацию Марса
Приоритетом для человечества должна стать колонизация Марса, где можно сохранить следы нашей цивилизации на случай глобальной катастрофы. Такое заявление сделал глава американской компании Space X Илон Маск, выступая на ежегодной ярмарке технологий SXSW в американском Остине. Об этом пишет The Guardian.
По мнению Маска, в условиях угрозы Третьей мировой войны люди должны ускорить создание базы на Марсе, где можно было бы сохранить образцы жизни с Земли.
"Марс находится достаточно далеко от Земли, и у базы там больше шансов остаться невредимой, чем у базы на Луне", - считает Илон Маск.
"Если случится Третья мировая война, то нам лучше где-то сохранить семена человеческой цивилизации, чтобы потом все создать заново, перескочив сразу через темные времена", — сказал Маск.
Также создатель Space X напомнил, что его компания работает над аппаратом BFR, который впервые будет запущен в 2019 году, а затем, как планируется, сможет доставлять людей на Марс. При этом он указал, что создание на этой планете колонии потребует огромных ресурсов.
Кроме того, Маск не согласился с тем, что в случае глобальной катастрофы Марс станет убежищем лишь для самых богатых. По его словам, миссия будет очень тяжелой.
"Она будет опасной, выжить будет сложно. Немногие люди захотят жить в первозданные времена", — сказал он.
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