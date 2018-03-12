Украинский журналист Юрий Лукашин, в квартире которого сегодня утром силовики провели обыск, рассказал "Стране" подробности визита СБУ.

"Пришли в шесть утра четыре сотрудника СБУ и две-бабушки понятые. Начали ломиться в дверь. По правилам я имею право дождаться адвоката и после этого они могут начинать. Правила проигнорировали и начали арматурой ломать дверь. Мы на всякий случай вызвали милицию. Объяснили, что без адвоката ничего не будет. Их это не устраивало и они настаивали, что имеют право не дожидаться. Зашли, начался обыск. Спустя какое-то время подъехал адвокат", - рассказал Лукашин в комментарии "Стране".

По его словам , в результате обыска изъяли телефон, планшет, флешки, накопители, визитки.

"Даже из архивов визитки их очень интересовали. Никаких документов кроме ордера на обыск у них не было. Кроме того, в самом ордере не были указаны участники обыска. На вашу просьбу предоставить удостоверяющие личность документы они не предоставили. Все это длилось около семи часов", - добавил журналист.

Видео: Страна.ua

Позже на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала, что СБУ проводит более 25 обысков в разных регионах Украины у лиц, которые "способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций".

Ранее в Национальном союзе журналистов Украины заявили о 8 случаях применения силы против журналистов в феврале.

А международные правозащитники Freedom House констатировали, что журналисты в Украине избегают критических тем из-за политического давления.