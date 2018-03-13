Добрый вечер, страна. И снова всех нас ждет вечер большого футбола. Сегодня донецкий Шахтер сыграет с римской Ромой ответный матч 1/8 Лиги чемпионов.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о поединке.

22:03 Защита Шахтера с трудом справилась с атакой Ромы, после потери мяча Марлосом на своей половине поля. Из-за спины нашего бразильца вырвался итальянец.

22:02 Опасная атака Ромы по центру, со смещением на правый фланг обороны Шахтера завершилась свободным ударом от Пятова.

22:00 Угловой зарабатывает Марлос. Бернард подаст с правого фланга.

21:59 Спокойная перепасовка защитников Шахтера на своей половине поля.

21:56 Обменялись потенциально опасными, но безрезультатными контратаками команды. Мяч снова у Шахтера.

21:55 Атаки Шахтера раз за разом идут в короткий пас по левому флангу, через Исмаили. Рома пытается играть через центр, используя передачи вразрез.

21:52 Бернард обыграл Флоренци и заставил того нарушить правила поблизости от линии штрафной Ромы. Подача - угловой.

21:50 Еще один угловой с левого фланга атаки у Шахтера. Начали спокойную перепасовку "горняки".

21:48 Еще один офсайд у Ромы. Теперь вне игры оказался Перотти.

21:47 Исмаили на левом фланге вбежал в штрафную Ромы и заработал угловой.

21:46 Наингголан отдавал в разрез на Джеко, тот выскочил один на один с Пятовым, но из оффсайда. Свистнул судья.

21:45 Строотман сбил набиравшего скорость Марлоса. Врачи помогли нашему футболисту, но он все же на своих ногам вышел за пределы поля.

21:44 Первая атака Ромы - первый момент. Джеко после передачи Наингголана нанес первый удар по воротам. Пятов зафиксировал круглого в руках.

21:43 Рома разыграла с центра поля! Поехали! С Богом!

21:42 Тайсон и Де Росси пожали друг другу руки на центральной линии поля. Также игроки поприветствовали судей.

21:39 На "Стадио Олимпико" звучит гимн Лиги Чемпионов!

Видео: youtube.com/gorgul90

21:37 Футболисты уже готовы выходить на арену. Скоро всё начнётся!

21:35 На трибунах римского стадиона ничуть не боящиеся "тиффози" болельщики Шахтера будут поддерживать "горняков". Полная вместимость "Стадио Олимпико" - более семидесяти тысяч человек.

21:32 На улицах Вечного города перед матчем болельщики делали селфи с "горняками".

21:30 Первый матч в Харькове завершился 2-1. Для выхода в следующий раунд Лиги Чемпионов нашу команду сегодня устраивает футбольный мир. Напомним, что на кону тренера Ромы - его карьера, как наставника римского клуба.

21:16 Игроки вышли на предматчевую разминку под шум трибун римского колизея "Стадио Олимпико".

Фото: twitter.com/FCShakhtar_eng

Видео: twitter.com/ASRomaEN

21:11 Стали известны стартовые составы команд:

Рома: Алиссон — Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов — Де Росси, Строотман — Ундер, Наингголан, Перотти — Джеко

Запасные: Скорупски, Жезус, Пеллегрини, Шик, Перес, Жерсон, Эль-Шаарави

Шахтер: Пятов — Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра

Запасные: Кудрик, Хочолава, Дентиньо, Патрик, Петряк, Зубков, Коваленко

Фото: facebook.com/fcshakhtar

Фото: facebook.com/officialasroma

Репортер Ромы также опубликовал стартовые составы и схемы расстановки игроков, Фото: uefa.com

21:06 Предматчевый полив газона.

Фото: uefa.com/uefachampionsleague

20.25 Шахтер на игру выбрал выездной вариант формы. Наша команда выйдет на поле в бело-оранжевых футболках. Андрей Пятов будет защищать ворота в зеленом свитере.

Римляне выйдут на игру в традиционных бордовых цветах. Их голкипер наденет голубой свитер.

Фото: twitter.com/fcshakhtar

20.20 Вне всякого сомнения римляне сегодня попытаются смять оборону Шахтера в первые же минуты. Но... Матч длится 90 минут, и вполне возможно, что нас ждет овертайм, если основное время поединка закончится со счетом 2 -1 в пользу хозяев.

Тренер "волков" Эусебио Ди Франческо не исключает и серии пенальти.

20.15 На предматчевую пресc-конференцию Паулу Фонсека пришел с украинским бразильцем Марлосом, и заявил, что команда ни в коем случае не будет играть на удержание счета.

Значит нас ждет веселая игра...

Видео: FC Shakhtar Donetsk

20.10 В первом матче, который прошел в Харькове, "горняки" вырвали волевую победу у римлян. Пропустив первым Шахтер сумел отыграться благодаря голу Феррейры, а победу добыл благодаря фантастическому удару Фреда со штрафного.

Это наше грозное оружие против "волков".

Вы посмотрите как его "оттачивает" на тренировках наш футболист.

Видео: facebook.com/footballhubua

20.07 Вчерашний перелет для нашей команды закончился благополучно, и около 14.00 горняки добрались до Вечного города.

Фото: facebook.com/fcshakhtar

20.05 Однако букмекеры, эти жрецы бога азарта и служители культа тельца не верят в победу Шахтера. Но... То, что они отдают победу Роме - это минус, а вот то, что они тоже люди и порой ошибаются - это плюс.

Будем надеяться, что горняки посрамят неверящих в команду.

Котировки на сегодняшние ответные матчи 1/8 ЛЧ от британской William hill

Фото: williamhill.com

20.02 В УЕФА назначили на этот матч бригаду арбитров из Испании. Но главный судья с такой украинской фамилией - Мальенко. Его полное имя звучит так - Альберто Ундиано Мальенко.

Помогать ему на линиях будут Роберто Алонсо и Хуан Юсте. Судьи на линии ворот Хуан Мартинес Мунуэра и Хосе Мария Санчес Мартинес.

Четвертый арбитр - Рауль Кабанеро.

20.00 Паулу Фонсека внес в заявку на сегодняшний матч 21 футболиста. Все основные тузы и джокеры в колоде.

Вот полный список заявки Шахтера.

Вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Никита Шевченко.

Защитники: Богдан Бутко, Иван Петряк, Иван Ордец, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий, Исмаили.

Полузащитники: Алан Патрик, Тарас Степаненко, Фред, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Александр Зубков, Бернард, Дентиньо.

Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

19.47 Перед сегодняшним матчем можно предаться приятной ностальгии и вспомнить, как "черно-оранжевые" выбили Рому из 1/8 Лиги чемпионов сезона 2010/11. Тогда Шахтер не оставил от Ромы буквально камня на камне, победив по итогам двух матчей с общим счетом 6 - 2. Первый матч в Риме закончился очень трудной и волевой победой Шахтера - 3 - 2. А в Донецке "горняки" отгрузили "волкам" три безответных мяча.

Как добывали победу в Риме 8 лет назад

Видео: facebook.com/fcshakhtar

19.45 Для начала немного очень и очень любопытной статистики. Оказывается, в личных официальных встречах Шахтера и Ромы полное, тотальное и безоговорочное преимущество у нашей команды. Вот такая картина маслом!

Команды провели между собой пять игр, и четыре раза победу праздновал наш Шахтер. "Волкам" удача улыбнулась лишь единожды. Разница забитых и пропущенных 9 - 7 в нашу пользу.

Фото: uefa.com