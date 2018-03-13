Добрый вечер, страна. И снова всех нас ждет вечер большого футбола. Сегодня донецкий Шахтер сыграет с римской Ромой ответный матч 1/8 Лиги чемпионов.
"Страна" ведет онлайн-репортаж о поединке.
22:03 Защита Шахтера с трудом справилась с атакой Ромы, после потери мяча Марлосом на своей половине поля. Из-за спины нашего бразильца вырвался итальянец.
22:02 Опасная атака Ромы по центру, со смещением на правый фланг обороны Шахтера завершилась свободным ударом от Пятова.
22:00 Угловой зарабатывает Марлос. Бернард подаст с правого фланга.
21:59 Спокойная перепасовка защитников Шахтера на своей половине поля.
21:56 Обменялись потенциально опасными, но безрезультатными контратаками команды. Мяч снова у Шахтера.
21:55 Атаки Шахтера раз за разом идут в короткий пас по левому флангу, через Исмаили. Рома пытается играть через центр, используя передачи вразрез.
21:52 Бернард обыграл Флоренци и заставил того нарушить правила поблизости от линии штрафной Ромы. Подача - угловой.
21:50 Еще один угловой с левого фланга атаки у Шахтера. Начали спокойную перепасовку "горняки".
21:48 Еще один офсайд у Ромы. Теперь вне игры оказался Перотти.
21:47 Исмаили на левом фланге вбежал в штрафную Ромы и заработал угловой.
21:46 Наингголан отдавал в разрез на Джеко, тот выскочил один на один с Пятовым, но из оффсайда. Свистнул судья.
21:45 Строотман сбил набиравшего скорость Марлоса. Врачи помогли нашему футболисту, но он все же на своих ногам вышел за пределы поля.
21:44 Первая атака Ромы - первый момент. Джеко после передачи Наингголана нанес первый удар по воротам. Пятов зафиксировал круглого в руках.
21:43 Рома разыграла с центра поля! Поехали! С Богом!
21:42 Тайсон и Де Росси пожали друг другу руки на центральной линии поля. Также игроки поприветствовали судей.
21:39 На "Стадио Олимпико" звучит гимн Лиги Чемпионов!
Видео: youtube.com/gorgul90
21:37 Футболисты уже готовы выходить на арену. Скоро всё начнётся!
21:35 На трибунах римского стадиона ничуть не боящиеся "тиффози" болельщики Шахтера будут поддерживать "горняков". Полная вместимость "Стадио Олимпико" - более семидесяти тысяч человек.
21:32 На улицах Вечного города перед матчем болельщики делали селфи с "горняками".
21:30 Первый матч в Харькове завершился 2-1. Для выхода в следующий раунд Лиги Чемпионов нашу команду сегодня устраивает футбольный мир. Напомним, что на кону тренера Ромы - его карьера, как наставника римского клуба.
21:16 Игроки вышли на предматчевую разминку под шум трибун римского колизея "Стадио Олимпико".
Фото: twitter.com/FCShakhtar_eng
The atmosphere builds...
#ASRoma #UCL #RomaShakhtar pic.twitter.com/4QPesjFg0S— AS Roma English (@ASRomaEN) 13 березня 2018 р.
Видео: twitter.com/ASRomaEN
21:11 Стали известны стартовые составы команд:
Рома: Алиссон — Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов — Де Росси, Строотман — Ундер, Наингголан, Перотти — Джеко
Запасные: Скорупски, Жезус, Пеллегрини, Шик, Перес, Жерсон, Эль-Шаарави
Шахтер: Пятов — Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра
Запасные: Кудрик, Хочолава, Дентиньо, Патрик, Петряк, Зубков, Коваленко
Фото: facebook.com/fcshakhtar
Фото: facebook.com/officialasroma
Репортер Ромы также опубликовал стартовые составы и схемы расстановки игроков, Фото: uefa.com
21:06 Предматчевый полив газона.
Фото: uefa.com/uefachampionsleague
20.25 Шахтер на игру выбрал выездной вариант формы. Наша команда выйдет на поле в бело-оранжевых футболках. Андрей Пятов будет защищать ворота в зеленом свитере.
Римляне выйдут на игру в традиционных бордовых цветах. Их голкипер наденет голубой свитер.
Фото: twitter.com/fcshakhtar
20.20 Вне всякого сомнения римляне сегодня попытаются смять оборону Шахтера в первые же минуты. Но... Матч длится 90 минут, и вполне возможно, что нас ждет овертайм, если основное время поединка закончится со счетом 2 -1 в пользу хозяев.
Тренер "волков" Эусебио Ди Франческо не исключает и серии пенальти.
20.15 На предматчевую пресc-конференцию Паулу Фонсека пришел с украинским бразильцем Марлосом, и заявил, что команда ни в коем случае не будет играть на удержание счета.
Значит нас ждет веселая игра...
Видео: FC Shakhtar Donetsk
20.10 В первом матче, который прошел в Харькове, "горняки" вырвали волевую победу у римлян. Пропустив первым Шахтер сумел отыграться благодаря голу Феррейры, а победу добыл благодаря фантастическому удару Фреда со штрафного.
Это наше грозное оружие против "волков".
Вы посмотрите как его "оттачивает" на тренировках наш футболист.
Видео: facebook.com/footballhubua
20.07 Вчерашний перелет для нашей команды закончился благополучно, и около 14.00 горняки добрались до Вечного города.
Фото: facebook.com/fcshakhtar
20.05 Однако букмекеры, эти жрецы бога азарта и служители культа тельца не верят в победу Шахтера. Но... То, что они отдают победу Роме - это минус, а вот то, что они тоже люди и порой ошибаются - это плюс.
Будем надеяться, что горняки посрамят неверящих в команду.
Котировки на сегодняшние ответные матчи 1/8 ЛЧ от британской William hill
Фото: williamhill.com
20.02 В УЕФА назначили на этот матч бригаду арбитров из Испании. Но главный судья с такой украинской фамилией - Мальенко. Его полное имя звучит так - Альберто Ундиано Мальенко.
Помогать ему на линиях будут Роберто Алонсо и Хуан Юсте. Судьи на линии ворот Хуан Мартинес Мунуэра и Хосе Мария Санчес Мартинес.
Четвертый арбитр - Рауль Кабанеро.
20.00 Паулу Фонсека внес в заявку на сегодняшний матч 21 футболиста. Все основные тузы и джокеры в колоде.
Вот полный список заявки Шахтера.
Вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Никита Шевченко.
Защитники: Богдан Бутко, Иван Петряк, Иван Ордец, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий, Исмаили.
Полузащитники: Алан Патрик, Тарас Степаненко, Фред, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Александр Зубков, Бернард, Дентиньо.
Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
19.47 Перед сегодняшним матчем можно предаться приятной ностальгии и вспомнить, как "черно-оранжевые" выбили Рому из 1/8 Лиги чемпионов сезона 2010/11. Тогда Шахтер не оставил от Ромы буквально камня на камне, победив по итогам двух матчей с общим счетом 6 - 2. Первый матч в Риме закончился очень трудной и волевой победой Шахтера - 3 - 2. А в Донецке "горняки" отгрузили "волкам" три безответных мяча.
Как добывали победу в Риме 8 лет назад
Видео: facebook.com/fcshakhtar
19.45 Для начала немного очень и очень любопытной статистики. Оказывается, в личных официальных встречах Шахтера и Ромы полное, тотальное и безоговорочное преимущество у нашей команды. Вот такая картина маслом!
Команды провели между собой пять игр, и четыре раза победу праздновал наш Шахтер. "Волкам" удача улыбнулась лишь единожды. Разница забитых и пропущенных 9 - 7 в нашу пользу.
Фото: uefa.com