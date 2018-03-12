На трассе "Киев-Ковель" Житомирской области грузовик въехал в гужевую повозку. Один человек погиб и еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла около 20:20 11 марта на территории Олевского района.

Водитель грузовика Renault не справился с управлением и столкнулся с повозкой, которая двигалась в попутном направлении.

"В результате ДТП пострадали пассажиры повозки. 44-летний житель с. Кишиневе Олевского района с полученными травмами был госпитализирован. Спасти жизнь 54-летнему жителю этого же села медикам не удалось. От полученных телесных повреждений мужчина погиб по дороге в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

По факту аварии начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", под Одессой микроавтобус сбил телегу, трое человек погибли.

Напомним также, что под Черниговом полиция поймала похитителя коня с телегой.