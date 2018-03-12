В Украине за выходные угарным газом отравились 8 человек, в том числе трехлетний ребенок
Во Львове в квартире 64-летний пенсионер получил отравление угарным газом. Об этом пишет издание ZAXID.NET.
Пострадавшего госпитализировали во львовскую областную клиническую больницу в состоянии средней тяжести, с 40% карбоксигемоглобина в крови.
Любопытно, что за выходные на Львовщине было зафиксировано несколько подобных случаев.
В частности, в городе Николаев Львовской области, вероятно, угарным газом отравилась пожилая женщина и трое детей. Двое из пострадавших, а именно 68-летняя женщина и трехлетний мальчик скончались еще до приезда кареты скорой помощи. А пострадавших пятилетнюю девочку и семилетнего мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Николаевской районной центральной больницы.
Еще одно отравление угарным газом произошло во Львове 11 марта. Пострадали три женщинони госпитализированы в областную клиническую больницу.
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